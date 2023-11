Bennie Miranda: “Sampie zoekt aandacht omdat de verkiezingen naderen”

Bennie Miranda, criticus en assistent-woordvoerder van de BEP, heeft op eigen titel gereageerd op de recente kritiek van ABOP-parlementariër Edgar Sampie op coalitiepartner VHP.

Volgens Miranda zoekt Sampie gewoon naar aandacht, terwijl die zelf samen met de overige parlementariërs van de ABOP in De Nationale Assemblee ervoor gezorgd heeft dat Chan Santokhi nu president van Suriname is en zijn executieve macht als staatshoofd kan uitoefenen.

Ook is hij drie jaren te laat met zijn kritiek. Daarnaast zou Sampie ook moeten beseffen dat vicepresident Ronnie Brunswijk onderdeel is van de regering, waardoor de ABOP medeverantwoordelijkheid draagt voor alle besluiten.

“Sampie, na aandacht yu e suku, omdat verkiezing de krosbey. Yu basi Bravo taki dat jullie voor vijf jaren in de regering blijven, want jullie zijn voor vijf jaren gekozen. En na yu basi Bravo e sidon drape teki alla besluit samen nanga VHP. A no VHP wan. Yu basi Bravo taki den sma dat ze rijst met water moeten eten. Daarom te angri kiri yu, na Bravo yu musu go. Want na Bravo poti den sma ini angri”, stelde Miranda.

Miranda vindt overigens dat na zijn vertrek bij de ABOP veel mensen gewaarschuwd heeft over de ABOP, maar dat bepaalde mensen niet naar hem hebben willen luisteren. Nu worden zij door God gestraft met honger en armoede.

“Ik heb ze erop gewezen dat een land niet bestuurd wordt met het geld van een miljonair. Het land wordt bestuurd met geld van het land zelf”, aldus Miranda.