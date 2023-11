Ramadhin adviseert kleine partijen om minimaal 10 stemmen bij elk stembureau binnen te halen

Indien kleine politieke partijen in Suriname een zetel bij de verkiezingen in 2025 willen halen, dan zouden zij ervoor moeten zorgen dat zij minimaal 10 stemmen bij elk stembureau binnenhalen. Dat is het recept dat politiek analist Hardeo Ramadhin voorschrijft.

“Er zijn 648 stembureaus landelijk, waardoor dat neerkomt op 6.480 stemmen. Dat is meer dan een DNA-zetel. Want de landelijke kiesdeler in 2025 zal ongeveer op 5.800 of 5.900 stemmen zijn”, zei Ramadhin in het programma To The Point op Apintie.

Met een landelijk evenredigheidsstelsel is het volgens de politiek analist belangrijk dat de DNA-kandidatenlijsten goed worden ingevuld en dat de propaganda per district ook goed wordt gevoerd.

Voor de kleine partijen is er wel veel huiswerk, aangezien veel van hen gemiddeld heel slecht gescoord hebben per stembureau in 2020.

Een lijstverbinding, zoals die door de ABOP en PL in 2020 is aangegaan, kan ook voordelen opleveren. Ramadhin stelt dat deze strategische samenwerking ervoor heeft gezorgd dat de ABOP-PL toen drie zetels meer heeft binnengehaald. Vandaar dat de twee partijen deze samenwerking weer in 2025 willen voortzetten.

Met de landelijke evenredigheid zal elke stem meetellen om te komen tot een zetel.