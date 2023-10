Man valt dood neer op parkeerterrein in centrum Paramaribo

Bij het parkeerterrein tegenover het standbeeld van Kwakoe in Paramaribo, is een man vanmorgen rond 08:15u plotseling neergevallen. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat de man het leven had gelaten.

Volgens omstanders stak de man de straat over en zat hij voor een winkel. Na een poosje stond hij op, maar viel na enkele stappen neer.

Het alarmnummer van het Korps Politie Suriname werd gebeld, waarna een ambulance werd ingeschakeld.

Een arts stelde ter plaatse de dood officieel vast, waarna het ontzielde lichaam naar het mortuarium werd vervoerd. Of het lichaam in verband met het onderzoek in beslag is genomen is niet bekend.

De politie van bureau Nieuwe Haven was ter plaatse voor het onderzoek dat voort duurt.