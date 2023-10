Exclusieve Masterclass van Vusi Thembekwayo vandaag in Amsterdam

Becoming You is verheugd om Vusi Thembekwayo uit te nodigen voor een exclusieve Masterclass vandaag bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Vusi Thembekwayo is een vooraanstaande spreker op het gebied van wereldwijde zakelijke aangelegenheden, een Managing Partner bij Watermark Afrika, CEO van het pan-Afrikaanse impactinvesteringsbedrijf MyGrowthFund Venture Capital en oprichter van het toonaangevende onderzoeksbureau IC Knowledge Bureau.

Bent u een toekomstige leider, een doorgewinterde ondernemer of een veranderaar in welk veld dan ook? Mis dan niet de kans om te leren van een wereldwijd erkende zakelijke autoriteit. Vusi Thembekwayo betovert zijn publiek al 15 jaar met zijn verhalen, humor en aanwezigheid. Met meerdere bekroonde boeken zoals “The Magna Carta of Exponential” en “Vusi – Lessons from a Black Dragon,” zal hij u inspireren en begeleiden op het gebied van strategie, leiderschap en verkoop.

Markeer uw agenda voor Vusi Thembekwayo LIVE op 31 oktober 2023, waar hij zal spreken over “Leiderschapstechnieken voor turbulente tijden.” Mis deze kans niet om te leren van zijn expertise en te gedijen in de dynamische wereld van vandaag.

We nodigen u uit bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, waar de deuren om 18:30 uur openen en het evenement plaatsvindt van 19:00 uur tot 21:00 uur. Beperkte kaarten zijn nog beschikbaar via www.becomingyou.nl, kortingscode: BYFRIENDS.

Dit exclusieve evenement wordt gepresenteerd door Prospect Eleven en Becoming You, en biedt een diepgaand inzicht in de zakelijke wereld.