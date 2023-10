Ballast Nedam en twee Chinese aannemers melden zich voor bouw brug Corantijnrivier

Voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier hebben drie aannemers zich aangemeld, te weten: Ballast Nedam, China Road and Bridge Corporation en China Railway Construction Caribbean. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Momenteel zijn de technische commissies van Guyana en Suriname bezig met de technische en financiële evaluatie van hun voorstellen. Het volgend traject zal zijn dat de regeringscommissies van Guyana en Suriname bij elkaar komen om het finaal voorstel van Suriname goed te keuren, zodat de bouwwerkzaamheden kunnen starten. Verder wordt er ook uitgekeken naar andere financieringsmechanismen.

De twee bruggen zullen totaal ongeveer 3.3 km lang zijn van Moleson Creek in Guyana naar South Drain in Suriname. Er zal een landing zijn op Lange Eiland in de Corantijnrivier. De brug zal een laag bouwwerk hebben van 1.1 km lang van Guyana naar Lange Eiland, die gevolgd zal worden door een weg van 2200m over Lange Eiland. Tenslotte zal er een hoge brug van 2200m over de Corantijnrivier lopen.

De hoge brug zal het scheepvaartverkeer vergemakkelijken met een indrukwekkend draagvermogen van 40.000 tot 45.000 DWT (draagvermogen), een verticale doorvaarthoogte van 43 meter en een horizontale doorvaartbreedte van ongeveer 100m.

Deze brug wordt opgetrokken uit duurzaam beton en zal bestaan uit twee brede rijstroken voor auto’s. Het materiaal en het aantal rijstroken zijn zorgvuldig ontworpen om een efficiënte en veilige doorstroming van het verkeer tussen beide landen te waarborgen.

De bouw van de brug tussen Suriname en Guyana is een veelbelovend project dat niet alleen de fysieke infrastructuur zal transformeren, maar ook de economische vooruitzichten voor de hele regio zal verbeteren. Als symbool van samenwerking en vooruitgang zal deze brug ongetwijfeld een nieuw tijdperk inluiden voor Suriname, Guyana en hun buurlanden