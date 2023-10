Pakittow: “Vp na eigen belang”

Activist en politicus Stephano ‘Pakittow’ Biervliet stelt dat ABOP-leider Ronnie Brunswijk, die nu vicepresident is van Suriname, slechts erop uit is om zijn eigen belangen te behartigen. Hij staaft dit door te stellen dat Brunswijk al drie keren deel heeft uitgemaakt van een regering, maar niet erin geslaagd is om verandering te brengen in de achtergestelde situatie van het district Marowijne, het geboortedistrict van Brunswijk tevens bolwerk van de ABOP.

“Vp na eigen belang. Luku Marowijne. Het mocht nooit zo eruitzien. Soms schaam ik me ervoor om mensen te vertellen dat we meer dan 40 jaren onafhankelijk zijn”, zei de PRO-topper in het Surinaamse programma Bakana Tori.

Pakittow is vanaf 25 oktober 2023 officieel gestart met zijn politiek campagne. “Ik heb altijd actie gevoerd. Maar nu ga ik politiek voeren”, stelde hij. Binnenkort zal hij te zien zijn in het district Nickerie.

Pakittow schuift zijn ontevredenheid over de huidige regeerders niet onder stoelen of banken en stelt dat ook president Chan Santokhi iemand is die niet van het land houdt. Mensen zijn volgens hem moe van de jarenlange beloftes vanuit de oude politieke partijen.

“Daarom roep ik mensen op: ‘Jullie moeten afstappen van de oude politiek. Ze hebben zichzelf 40-plus jaren bewezen’. Dus als wij nu niet beseffen dat we voor land en volk moeten kiezen, dan unu klari. Want we hebben te maken met mensen die niet van het land houden. Dan praat ik over deze regering. Ik praat over de president van Suriname, Santokhi”, aldus de politicus.

Indien Pakkitow na de verkiezing een plek krijgt in De Nationale Assemblee (DNA) of de regering, wil hij ervoor zorgen dat alle corruptieschandalen, die al jaren in de doofpot zijn gestopt, worden onderzocht. “En als jij niet kan aantonen van waar je dat geld hebt, dan moet dat geld terug. Plus i musu stroto. Die mannen in de oude politiek hebben geen ballen, omdat ze allemaal een stukje vlees erin hebben”, stelde hij.

De PRO-topper stelt ook dat DNA alleen wetgeving maakt die in het voordeel is van de mensen in de politiek. Ook vindt hij dat de huidige parlementariërs slechts erop uit zijn om geld te verdienen, terwijl ze voorheen niets hadden. Hijzelf is bereid om zijn vermogen vast te laten leggen voordat hij deelneemt aan de verkiezingen.

“Bun furu fu den man san de ini DNA now, na bun skeerman den man ben de. Ze weten geen cent te verdubbelen. Ze gaan in de politiek alleen maar om geld te verdienen. Andoman mi e kari den man”, aldus Pakkitow.