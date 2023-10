Kogel doorboort dak woning en eindigt in slaapkamer

Een 31-jarige vrouw ontdekte zaterdag een projectiel in de slaapkamer van haar woning aan de Mangrasistraat in Suriname.

Bij nader onderzoek constateerde ze dat er een gat in het plafond van de slaapkamer zat.

Na de ontdekking schakelde ze de politie van Flora in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het projectiel is door de Surinaamse politie in beslag genomen.

De schutter is vooralsnog onbekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.