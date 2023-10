Bij een zware aanrijding vanmiddag aan de Afobakaweg in Suriname, is één persoon ernstig gewond geraakt.

Het verkeersongeval vond op bovengenoemde weg plaats ter hoogte van de SWM nabij Suralco. Een autobusje knalde daar achterop een vrachtwagen.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De schade aan het voertuig is groot zoals ook op de foto te zien is.

De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.