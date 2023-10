Deze week wisten deze twee Sudanezen, die illegaal Suriname binnen waren gekomen, te vluchten van de internationale luchthaven te Zanderij.

De mannen zijn vandaag door de Surinaamse politie aangehouden bij de controlepost te Stolkertsijver.

Het tweetal dat illegaal in het land is, is momenteel ter beschikking gesteld van de vreemdelingendienst.

Het is vooralsnog niet bekend hoe ze van de luchthaven konden vluchten. De immigratiedienst was niet bereikbaar voor commentaar.