21 junior arbeidsinspecteurs worden opgeleid tot BAVP’er

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken in Suriname (AWJ) heeft een aanvang gemaakt met het laten opleiden van 21 junior arbeidsinspecteurs, waarvan 4 uit Nickerie, tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP), om meer armslag te krijgen bij de controlewerkzaamheden in bedrijven.

Middels deze opleiding zullen de deelnemers worden toegerust met de nodige kennis, die hen in staat zal moeten stellen proces verbaal aan te zeggen en boetes op te leggen bij het niet naleven van de arbeidswetgeving.

Het ministerie komt hierdoor een stap dichterbij de gewenste sterkte om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving, door een verhoogde uitvoeringscapaciteit van de Arbeidsinspectie. De opleiding is gestart op 16 oktober. Gedurende 3 maanden worden de lessen veelal verzorgd op de Politieacademie.

Vanuit de Arbeidsinspectie is het regionaal hoofd, Merlien Adriaans-Nelson belast met de organisatie van deze opleiding. Zij is blij met deze ontwikkeling gezien het werk dat de Arbeidsinspectie landelijk uitvoert niet te onderschatten is en de capaciteitsversterking noodzakelijk is.

Er zal voldoende aandacht worden besteed aan de arbeidswetten waarover de Arbeidsinspectie toezicht houdt. Steven Sontodimedjo, inspecteur van politie, is belast met het coördineren van de BAVP-opleiding.

Voorafgaand aan de opleiding hebben de deelnemers een psychologische test, medische keuring en antecedentenonderzoek ondergaan. Na het voltooien van de BAVP-opleiding worden de deelnemers beëdigd waarbij de eedaflegging zal worden afgenomen door de procureur-generaal.