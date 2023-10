Auto knalt tegen woning en komt op z’n zij terecht

Aan de Verlengde Hoogestraat in Suriname is een auto vanmorgen vroeg tegen een woning geknald en daarna op z’n zij terecht gekomen. Een van de drie medeinzittenden raakte ernstig gewond.

De bestuurder reed rond 06.45u methode snelheid over de verlengde Hoogestraat gaande in de richting van de Van Idsingastraat. Het voertuig zou daarbij in een wegverzakking terecht zijn gekomen, waarna de automobilist de controle over het stuur verloor.

De auto raakte van de weg en kwam tegen de betonnen pilaren van de woning aan. Door de klap kwam het voertuig op z’n zij tot stilstand.

Omstanders duwden de auto weer op de vier wielen. Een brandweerman die toevallig voorbij reed schakelde via het Command Center de ambulance in om hulp aan de gewonden te bieden.

De politie van bureau Munder kon door onbekende reden niet gelijk uitrijden naar de locatie. De slachtoffers werden met twee ambulance afgevoerd terwijl de Surinaamse politie na 50 minuten nog niet ter plaatse was voor het onderzoek.