Ashwin Adhin: “We willen een nieuw NDP”

Ashwin Adhin, oud-vicepresident, parlementariër tevens ondervoorzitter van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP), wil een nieuw NDP bij de komende verkiezingen zien. “We willen een nieuw NDP. Er moet een nieuw elan komen. De voorzitter heeft zich daaraan gecommitteerd en hij heeft het ook al aangegeven. Er komt een nieuw perspectief voor de natie”, aldus Adhin in het programma Bakana Tori.

De politicus voerde aan dat er veel geleerd is uit hoe het niet als hij kijkt naar de huidige Surinaamse regering, maar ook de tien jaren waar de NDP regeermacht had. De paarse partij bestaat over vier jaren precies 40 jaar. Adhin stelt dat in de politieke theorie ervan uit wordt gegaan dat politieke partijen meestal een levensduur hebben van 40 jaren.

“Tenzij de partij zich tijdig kan vernieuwen. Qua perspectief, ideologisch, bij de tijd en ook bij de poppetjes, dus de mensen die het trekken. Dan zou je een nieuwe inspiratie kunnen zijn voor de nieuwe generatie richting nog een 40 jaar. Dan ga je niet ten onder”, aldus de politicus.

Hierover zijn er nog discussies gaande. Adhin gelooft erin dat de NDP een sterk team kan maken met een perspectief van hoop. Het verlies van de NDP in 2020 is volgens de partijondervoorzitter voornamelijk te wijten aan het feit dat de paarse partij vanwege de pandemie geen verkiezingscampagne, waaronder massameetings, heeft kunnen voeren. Ook arrogantie heeft deels bijgedragen aan het verlies.

“Campagne voeren op social media waren we ook bijzonder zwak. ABOP kwam toen met de online-massameetings, dus dat hebben we ook geprobeerd. Maar u moet weten, de kracht van de NDP is mobilisatie. En in een situatie van de pandemie is die kracht dan niet getoond”, aldus de NDP’er.