Vrouw zegt dat boze geest haar aanzette tot stelen gouden bracelet van vriend

Een 39-jarige man in Suriname deed begin deze maand aangifte bij de politie tegen een vriendin die hij al jaren kent. De vrouw zou een gouden bracelet uit zijn auto hebben weggenomen.

Tijdens een autorit naar de stad vertelde de man B.M. aan de vriendin dat hij een gouden ring voor haar zou laten maken. Hij toonde haar ook zijn nieuwe gouden bracelet ter waarde van 25.000 SRD. Zij bezichtigde de bracelet aandachtig en gaf het daarna terug aan B.M., die zijn sieraad vervolgens in de asbak van zijn auto plaatste.

Na een wandeling in de stad, hebben zij de avond thuis bij B.M. doorgebracht. Nadat de vriendin B. de volgende ochtend door B.M. thuis was afgezet, constateerde hij dat zijn bracelet niet meer in de asbak lag. Hij nam contact op met de vriendin en in whatsapp gesprekken die hij met haar voerde, verklaarde zij in eerste instantie dat zij de bracelet per ongeluk had meegenomen.

Ze gaf verder aan dat zij het sieraad op haar dij had geplaatst en dat dit bij het uitstappen is gevallen. Vervolgens verklaarde zij dat een boze geest haar ertoe heeft gedreven de gouden bracelet weg te nemen. Als laatst verklaarde B. dat zij de bracelet aan een onbekende man heeft verkocht.

De vrouw werd na de aangifte door de politie van bureau Livorno aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.