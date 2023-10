Tap Basi Mac-Nack stapt na amper 6 maanden uit de BEP en richt eigen partij op

De traditionele winti genezer Tap Basi Ramon Mac-Nack, die in april dit jaar met 200 nieuwe leden was toegetreden tot BEP, heeft de partij na amper zes maanden verlaten.

“Ook ik heb mijn principiële uitgangspunten en gevoelens. En als je je op een bepaald moment dusdanig geraakt voelt en respect voor jezelf hebt, dan doe je een stap terug. Maar er is geen ruzie. We zijn nog ondersteunend naar elkaar toe”, aldus Mac-Nack in een interview op STVS.

De politicus voerde aan dat hij zich door bepaalde zaken niet meer goed voelde binnen de BEP. Hierdoor heeft hij maar een eigen partij opgericht onder de naam Democratisch Platform Suriname (DPS). Volgens Mac-Nack staat zijn doel nog recht overeind.

Ook Harvey Liefde heeft de BEP vaarwel gezegd. Hij is nu ondervoorzitter van DPS. Mac-Nack stelde in tegenstelling tot wat bepaalde personen beweren, nooit NDP’er te zijn geweest. “Ik ben gewoon Boutist, want ik ben daar familiair verbonden. Maar ik ben nooit NDP’er geweest”, stelde hij.

DPS zal volgens Mac-Nack wel meedoen aan de verkiezingen in 2025. Of hijzelf op de kandidatenlijst zal staan, wil hij nog niet prijsgeven gezien zijn nationaliteit. Mac-Nack beschikt namelijk over een Nederlands paspoort.