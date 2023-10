Man (66) gewond naar ziekenhuis na val door dak

Een 66-jarige man is vandaag gewond geraakt nadat hij gevallen is door het dak van een woning aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Hij kwam hard terecht op een betonnen vloer en klaagde van pijn over zijn heel lichaam.

Het slachtoffer heeft vermoedelijk enkele fracturen opgelopen. Hij is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De man was bezig te werken op het dak en op een bepaald moment viel hij door nog onbekende reden erdoor naar beneden.

De hulpdiensten kregen de melding van het voorval en gingen ter plaatse voor onderzoek.