Chinees monument onthuld op Brasaplein in Nickerie

Als onderdeel van de activiteiten in het kader van 170 jaar Chinese vestiging in Suriname is op het Brasaplein in Nieuw Nickerie een monument onthuld. Het kunstwerk, dat op dinsdag 17 oktober openbaar werd gemaakt, is door de Suriname Chinese United Association (SCUA) en de Chinese ambassade aan de Nickeriaanse gemeenschap geschonken.

Bij deze gelegenheid waren onder meer de Chinese ambassadeur Han Jing, districtscommissaris Nickerie Senrita Gobardhan en minister Parmanand Sewdien aanwezig; de laatste als vertegenwoordiger van president Chandrikapersad Santokhi.

Het monument is ontworpen door kunstenaar Rahied Abdoel. Het is het eerste Chinees gedenkteken in het westelijk gelegen district en volgens ambassadeur Han Jing deel van andere monumenten van overige etnische groepen op het Brasaplein. De diplomaat noemt de integratie van de verschillende etnische groepen een van de unieke kenmerken van Suriname. Hij riep de Chinese gemeenschap op niet alleen aan eenheid binnen hun eigen gelederen te werken, maar ook aan de algehele eenheid, multiculturalisme en wederzijdse erkenning in Suriname.

Minister Sewdien sprak zijn dank uit voor de bijdrage van de Chinese gemeenschap aan de Surinaamse samenleving. Hij stond ook stil bij de steun van de regering van de Volksrepubliek China aan Suriname, in moeilijke tijden. De bewindsman noemt onder meer donaties, het opzetten van een modern landbouwcentrum en trainingen aan agrariërs.

Naast de onthulling van het monument, is er op het Liefdesplein een outdoor gym in gebruik genomen. De toestellen van deze sportfaciliteit zijn gedoneerd door de Chinese ambassade. Districtscommissaris Gobardhan toonde zich ingenomen met deze geste. Ze is van mening dat de gym het park niet alleen verfraait, maar ook een gezonde levensstijl in Nickerie zal bevorderen.