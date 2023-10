Korte TikTok-relatie eindigt in nachtmerrie: man verspreidt naaktfoto’s na breuk

Wat begon als een liefdesverhaal dat zijn oorsprong vond op TikTok, eindigde in een angstaanjagende nachtmerrie voor een vrouw, nadat ze erachter kwam dat haar vriend Lorenzo L. (30) niet was wie hij leek te zijn en ook nog naaktfoto’s van haar had verspreid.

De 21-jarige vrouw leerde L. via TikTok kennen. Ze hadden een relatie van drie weken waarbij de man al gauw haar intrek bij de jongedame nam. Gedurende de relatie ontdekte de aangeefster dat Lorenzo drugs en alcohol gebruikt. Ook zou hij haar hebben mishandeld, waarna ze de relatie met hem al snel stopzette.

De verdachte dreigde naaktfoto’s van haar te verspreiden indien zij de relatie zou beëindigen, hetgeen hij uiteindelijk ook heeft gedaan. L. stuurde de naaktfoto’s naar een zus van de aangeefster en naar haar ex-vriend.

Volgens de aangeefster heeft de verdachte de foto’s gemaakt toen ze sliep. Ze stapte nadat ze dit had ontdekt naar de politie van Rijsdijk, waar ze aangifte deed tegen haar ex.

Dinsdag lukte het de leden van Regio Bijstand Team Midden (RBTM) om de verdachte in de kraag te vatten. Hij is na zijn aanhouding overgedragen aan politie Rijsdijk overgedragen. Lorenzo is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.