Vader treft 30-jarige zoon dood aan in woonkamer

De vader van een 30-jarige ex-militair in Suriname, heeft zijn zoon vrijdagmiddag rond 17.00u dood aangetroffen in de woonkamer van hun woning aan de Bindastraat.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van de Surinaamse politie dat zoon door de politie werd gezocht wegens ontvoering en mishandeling van zijn vriendin.

Vrijdagmiddag kwam de vader thuis en merkte dat het huis opvallend stil was. Hij ging de trap op en in de woonkamer aangekomen zag hij zijn zoon hangend aan een stuk laken. Zijn vingers en voeten waren al blauw. De radeloze vader schakelde de politie in.

De agenten van Uitvlugt zijn ter plaatse geweest voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lijk wordt afgestaan aan de nabestaanden of voor obductie in beslag wordt genomen.