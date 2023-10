Stoffelijk overschot bij Ston Oso aangetroffen; vermoedelijk van zwerver

In een oud verlaten pand op de kruising van de Dr. Sophie Redmond- en de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, is vanmorgen het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat het gaat om het lichaam van een dak- en thuisloze persoon.

Het lichaam dat reeds in verre staat van ontbinding verkeerde, werd bij het pand dat bekend staat als Ston Oso door een zwerver aangetroffen. Die sloeg alarm waar die alarm sloeg. De politie van Centrum werd in kennis gesteld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat het lichaam al langer dan maand daar moet hebben gelegen. Het stoffelijk overschot werd door een uitvaartbedrijf naar het mortuarium afgevoerd.

Het is nog niet bekend om wie het gaat. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek