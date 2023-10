Security guard ligt twee dagen dood in woning

Een 61-jarige security medewerker is woensdag dood aangetroffen in zijn woning aan de Floralaan in Suriname. De man heeft twee dagen dood gelegen in zijn woning.

Vernomen wordt dat hij zondag de nachtdienst had en nadien twee dagen vrij zou zijn. Woensdagmorgen moest hij zich wederom aan het werk melden. Toen hij niet verscheen belde het bedrijf hem op, echter zonder resultaat.

Uiteindelijk is een collega naar zijn woning geweest. Daar nam hij een onaangename geur waar, die uit de woning kwam. Hij schakelde meteen de Surinaamse politie in.

Agenten van bureau Flora gingen naar de locatie en troffen de woning potdicht aan. In opdracht van de politie werd deur gebroken. In de woning werd het lichaam van de man, in staat van ontbinding aangetroffen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk naar het mortuarium vervoerd. De doodsoorzaak is nog niet bekend.