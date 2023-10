Politie Groningen houdt gewapende verdachten die pompbediende beroofden aan

De politie in Suriname heeft vandaag laten weten dat er twee verdachten zijn aangehouden in verband met de beroving van een pompbediende, afgelopen maandag bij een servicestation in het district Saramacca.

Het gaat om de twee 19-jarige verdachten R.L. en A.S. die gezeten waren op een bromfiets. Ze waren gemaskerd en hebben onder bedreiging van een vuistvuurwapen en een scherp voorwerp de pompbediende bij een servicestation te Hamburg, op maandag 9 oktober omstreeks 19.00 beroofd van een groot geldbedrag in SRD, zijnde de dagopbrengst.

Na de daad verliet het tweetal de plek naar de richting van Maho.

De verdachten werden na goed speurwerk van de politie van bureau Groningen in beeld gebracht, waarna zij in de kraag zijn gevat. Ook de bromfiets waarmee het strafbare feit is gepleegd, is achterhaald en in beslaggenomen.

Hangende het verdere onderzoek zijn R.L. en A.S. na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld, meldt de Surinaamse politie.

Een filmpje van de mannen is hier te zien: