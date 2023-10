Meisje (13) met oma naar winkel en daar met man op bromfiets er vandoor

Op woensdag 11 oktober 2023 is er aangifte van vermissing gedaan op het politiebureau Paranam van de 13-jarige Janice May. Dat meldt de Politie – Regio Midden Suriname.

Volgens de verklaring van de grootvader, die aangifte deed, was zijn kleindochter Janice samen met haar grootmoeder op die bewuste dag naar de winkel. Bij de winkel aangekomen liep de grootmoeder de winkel binnen terwijl Janice buiten bleef staan.

Nadat de grootmoeder klaar was en naar buiten liep, was Janice nergens te bekennen. De camerabeelden van de winkel werden nagekeken en daarop was te zien, dat Janice door een man gezeten op een bromfiets werd opgehaald en samen verlieten zij de plaats met onbekende bestemming.

De slanke tiener van 1.67m had op die dag een zwarte korte broek en een mouwloze roze trui aan. Ook had ze een zwarte gele pet op van het merk Nike en droeg ze zwarte badslippers.

Een ieder die informatie kan verschaffen met betrekking tot de verblijfplaats van de vermiste mag bellen op het telefoonnummer van politiebureau Paranam op 323-222 of op het alarmnummer van de Surinaamse politie: 115.