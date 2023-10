Drie mannen in zwarte Mark-X aangehouden met breekwerktuigen en gascilinders

Leden van het Regio Bijstand Team Midden in Suriname (RBTM) heeft afgelopen maandag drie mannen in een zwarte Toyota Mark-X staande gehouden. Dit nadat de auto verdacht overkwam en zo de aandacht trok van de politie.

Bij onderzoek in de auto stuitte de sterke arm op twee gasflessen van respectievelijk 100 en 28 lbs. De verdachten konden de herkomst hiervan niet verklaren. Daarnaast werden in de auto ook breekwerktuigen aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten B.P., R.P. en J.A. zijn na hun aanhouding overgedragen aan politie Livorno. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het trio in verzekering gesteld.