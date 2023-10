Dieven die ijskast in kruiwagen vervoeren op heterdaad betrapt door omstanders

Alerte omstanders hebben afgelopen maandag twee mannen op heterdaad betrapt, toen ze een ijskast in een kruiwagen aan het vervoeren waren.

De politie van Centrum kwam ter plaatse en hield de 49-jarige L.W. alias ‘Borsoe’ en de 31-jarige M.A. alias ‘Koelieboy’ aan. Bij onderzoek in de omgeving bleek dat er in een woning aan de Henck Arronstraat was ingebroken. De voordeur was geforceerd.

De verdachten ontkenden iets af te weten van de inbraak. Dit terwijl ze een koelkast in een kruiwagen aan het transporteren waren, waarvan ze de herkomst niet konden verklaren.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden de twee mannen in verzekering gesteld.