Bekende auto-inbreker weer achter tralies

G.D. (61) is op 10 oktober door de Recherche van Paramaribo bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo opgespoord en aangehouden en na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie Suriname in verzekering gesteld.

Op maandag 25 september deed de eigenaar van een Toyota Hiace aangifte in het politieressort Uitvlugt ter zake gekwalificeerde diefstal van een computerbox uit de wagen.

Na gedegen onderzoek van Recherche Paramaribo, werd de verdachte G.D. middels veiliggestelde camerabeelden in beeld gebracht. Bij een huiszoeking werden de kledingstukken welke hij ten tijde van de inbraak droeg aangetroffen alsook het rijwiel waarmee hij de plaats delict aandeed.

De verdachte is reeds eerder voor inbraak in Hiace en Regius voertuigen ingesloten. Bij de voorgeleiding ontkende hij de inbraak te hebben gepleegd. Het onderzoek in deze zaak wordt door de Recherche van Paramaribo voortgezet.

Eventuele benadeelden van deze verdachte worden opgeroepen om in contact te treden met de Recherche van Paramaribo.