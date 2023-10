Amoksi: “Het zijn politiewerkzaamheden die de mensen bij deze instanties verrichten”

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie vindt dat er een verkeerd beeld wordt geschetst over de inzet van politieambtenaren voor de beveiliging van de hoogwaardigheidsbekleders in Suriname. Volgens de bewindsman worden deze wetsdienaren door onder andere ministers ook ingezet voor politiewerkzaamheden.

“Het zijn politiewerkzaamheden die de mensen bij deze instanties verrichten. Dus het moet niet zo worden gebracht alsof de mensen sec voor de beveiliging worden uitgeleend. Het zijn dus ondersteunende werkzaamheden die ze doen. Als zij dat niet zouden doen, dan zou de politie dat doen. Ze zijn politieambtenaren”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Het gaat volgens hem om ongeveer 250 politieambtenaren die worden ingezet. Amoksi zei vorige maand nog dat hij bezig is om het aantal ingezette politieambtenaren voor beveiligingswerkzaamheden, af te bouwen. Ondertussen zijn de beveiligers van enkele personen teruggehaald.

De bewindsman ging ook in op de heersende criminaliteit in het land. Amoksi zei dat hij als Justitieminister nog lang niet tevreden is met bepaalde ontwikkelingen. “Elke beroving is er één te veel. Er zijn uitdagingen ten aanzien van de middelenvoorzieningen voor de politie, maar we zijn bezig. We zitten niet stil. Wanneer er berovingen en inbraken plaatsvinden, is er een hoge oplossingspercentage. Zeker 70 tot 80% wordt opgelost. Maar dat hoor je niet meer”, stelde hij.

De minister zal zich in de komende periode vooral focussen op preventie, waarbij buurtmanagers hun werk beter zullen moeten doen en ook de gemeenschap betrokken zal worden bij de criminaliteitsbestrijding. Ook voorlichting moet volgens hem optimaal zijn, zodat mensen weten wat er gebeurd.

Vooral de erupties onder jeugdigen baart de minister zorgen. Er zal daarom een goede aanpak moeten komen van het jeugdproblematiek in Suriname. Volgens Amoksi zal zijn ministerie hiervoor samen moeten optrekken met de ministeries van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SOZAVO) en Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) en organisaties als Unicef.