VIDEO: Enorme schade houtzagerijen De Eenheid en Nooitgedacht na brandstichting

De brand die gisteren woedde aan de Duisburglaan in Suriname, heeft de houtzagerijen De Eenheid en Nooitgedacht verwoest. De Surinaamse politie heeft het vermoeden dat er sprake is van brandstichting.

De brand werd gisteren 10 oktober 2023 omstreeks 15.00 uur door de wachters van houthandel De Eenheid ontdekt. Uit onderzoek bleek dat drie mannen door de wachters op het terrein werden gesignaleerd. De mannen verlieten het terrein toen zij door de wachters achterna werden gezeten.

Na de geur van gasoline te hebben geroken stelden de wachters een onderzoek in. Bij die gelegenheid stuitten zij op een aantal boomstammen die in vlam stonden, terwijl op het terrein van houthandel Nooitgedacht een loods reeds in lichterlaaie stond.

Van houtzagerij Nooitgedacht zijn er een aantal boomstammen en een loods met daarin verschillende machines in vlammen opgegaan, terwijl van houtzagerij De Eenheid meer dan 10 stapels boomstammen door de brand zijn verwoest. Bij de brand raakte niemand gewond.

De afslag vanuit de Coesewijnebrug naar de Duisburglaan is tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De leden van het Korps Brandweer Suriname zijn nog bezig om de smeulende resten te blussen. De politie zet het onderzoek naar de juiste toedracht van de brand voort.