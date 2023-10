Brunswijk: “Als BEP en NPS erbij willen, dan nemen we ze ook”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk streeft ernaar om eenheid onder de nazaten van de Afrikanen te brengen, door ze te bundelen. Daarvoor nodigt hij alle Surinaamse politieke partijen met Afrikaanse roots uit om zich net als de Pertjajah Luhur (PL) aan te sluiten bij de ABOP.

“Als de BEP en de NPS erbij willen, dan nemen we ze ook”, zei Brunswijk dinsdagavond tijdens de viering van 10 oktober 1760 op het Onafhankelijkheidsplein.

Brunswijk, die enkele maanden terug nog gekroond is tot ‘King of Afro-Suriname Heritage’, stelde dat hij bij elke gelegenheid over politiek praat en zich daarom niet druk maakt om personen die moeite hiermee hebben. “Wiens i wani mandi of dede, na i zaak!”, benadrukte de ABOP-leider.

Belangrijk voor Brunswijk is dat de kiezer zijn stem in 2025 weer uitbrengt op de geelzwarte partij. “2025 un’ no abi tra keus”, stelde hij. Hij maakte daarom ook gebruik van de gelegenheid om de aanwezigen te informeren het landelijke evenredigheidsstelsel, welke nu in behandeling is bij De Nationale Assemblee.

De ABOP-voorzitter benadrukte ‘dat ze alle zetels in het binnenland willen weghalen’. “Maar wiens den puru den, wo wini den na binnenland, wo wini den na Marowijne, wo wini den na Commewijne, wo wini den na Wanica, wo wini den na Paramaribo, wo wini den alla sey”, aldus de politicus.