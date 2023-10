Breeveld had 8 december strafproces willen zien eindigen via waarheidscommissie

Oud-parlementariër Carl Breeveld is blij dat het 8 december strafproces eindelijk tot een einde komt, maar had het liever zien eindigen via een waarheidscommissie

“Want dit ding heeft het land zo lang in de greep gehouden. Het liefst had ik het niet via de rechter zien eindigen, maar via een waarheidscommissie à la Zuid-Afrika. Maar nu het toch bij de rechter ligt, dan hebben we als law abiding citizens geen andere keus dan gewoon het proces te laten doorlopen en uiteindelijk dat er vonnis gewezen wordt”, zei Breeveld in een interview op LIMFM.

Hoewel er nog geen datum voor uitspraak door het Hof van Justitie is vastgesteld, wordt deze volgens advocaten in de zaak verwacht rond november 2023. Bij zijn laatste woord op 31 juli heeft hoofdverdachte Desi Bouterse aangegeven dat hij zijn hoofd zal buigen voor het vonnis, wat het ook zal zijn.

Breeveld vindt dit een goede houding van Bouterse en stelt dat elke persoon dit zou moeten doen wanneer er een uitspraak volgt. “We hopen dat dit een gauw afgesloten hoofdstuk is en we vooruit kunnen als natie. Want a sani e hori unu op”, aldus de oud-DOE-voorzitter.