Amzad Abdoel: “NDP moet geen mensen zetten die machtslustig zijn”

Oud-parlementariër Amzad Abdoel hoopt dat NDP bij de komende verkiezingen in Suriname met nieuwe en frisse gezichten komt. “Maar het moet nooit en te nimmer zo zijn dat we mensen daar zetten die machtslustig zijn. Die voor de verkiezingen bereikbaar zijn voor een ieder, maar daarna niet meer”, zei Abdoel in een interview op D-TV.

De NDP’er die momenteel ook Staatsraadslid is en bij de vorige verkiezingen 117 stemmen kreeg, stelt dat de paarse partij mensen nodig heeft die kunnen communiceren met het volk en met een opgeheven hoofd kunnen lopen. “Ongeacht of zij in de oppositie of coalitie zijn. Mensen die kunnen zeggen: ik ben nooit betrokken geraakt bij een schandaal van diefstal of corruptie”, aldus Abdoel.

De NDP’er voerde aan dat hij de NDP in de afgelopen drie jaren veel beter heeft leren dan de tien jaren waar hij deze partij in De Nationale Assemblee heeft vertegenwoordigd. In die periode gingen partijleden volgens hem weinig in het veld en waren enkele zelfs arrogant geworden. Dit kwam mogelijk ook door de 26 zetels die de partij in 2015 kreeg. Volgens Abdoel zal het deze keer wel anders zijn.

“We waren arrogant geworden, we waren hoogmoedig en ministers communiceerden niet eens met DNA-leden”, benadrukte Abdoel.

Volgens de politicus heeft de paarse partij uit al deze gemaakte fouten geleerd en daarna alles geëvalueerd. “We hebben met structuren gesproken, we zijn naar de districten gegaan, we hebben die politieke training verzorgd, interne veranderingen stapsgewijs doorgevoerd en wij hebben een politiek programma nu. Op basis daarvan zijn we nu bezig met een verkiezingsprogramma. Ik hoop dat we medio volgend jaar kunnen zeggen dat we ready zijn voor een tweede kans”, aldus Abdoel.