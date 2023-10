ABOP distantieert zich van Facebookpagina ‘A Bravo O Poi’

De Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij in Suriname (ABOP) heeft maandag laten weten dat zij zich met klem distantieert van de Facebookpagina A Bravo O Poi. “Met grote verontwaardiging heeft de ABOP kennisgenomen van deze Facebookpagina, voorheen geheten San We Ley So? en de inhoud die er wordt gepubliceerd”, meldt de partij.

De pagina, die op 26 juli 2018 onder de naam San We Ley So? gemaakt werd, werd volgens de ABOP destijds gebruikt om antipropaganda te voeren tegen de toen zittende regering. Op 24 mei 2023 is de naam veranderd naar A Bravo o Poi.

“Voor de ABOP is het al duidelijk vanuit welke hoek deze pagina wordt beheerd. Er zal niet worden geschroomd om aangifte te doen tegen degenen die achter deze pagina staan. U als samenleving wordt verzocht om niet in te gaan op de berichten van deze fake pagina”, aldus de partij in een persbericht.

De naam van officiële pagina van de ABOP is ABOP Black&Yellow. De link naar de officiële pagina van de ABOP is https://www.facebook.com/ABOPSu.

Afgelopen dagen ging ook een plaatje rond van een cook-out van de ABOP in Coronie. Daarop was een tekst geplaatst dat alle aanwezigen 500 Surinaamse dollars van vp Brunswijk zouden krijgen. ABOP Coronie heeft laten weten dat dit fake is en niet op de waarheid berust. De cook-out is verschoven naar zaterdag 28 oktober.