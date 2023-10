Woning Steenslagweg afgebrand; vermoedelijk sprake van brandstichting

Een houten woning van 4 bij 5 meter aan de Steenslagweg in Suriname is zondagmiddag compleet door brand verwoest. Brandweervoorlichter Harvey Laing zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat er mogelijk sprake is van brandstichting.

De melding kwam om 14.48u binnen als grasbrand. Volgens de voorlichter was de Surinaamse brandweer omstreeks 15.00u ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer was het houten huisje geheel afgebrand.

Laing zegt dat het huis niet aangesloten was op het elektriciteitsnet. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Paranam was ter plaatse voor onderzoek.