Security guard gaat eten kopen en wordt beroofd en gestoken

Een 58-jarige security guard is rond middernacht beroofd en gestoken aan de Bolletriestraat in Suriname.

Vernomen wordt dat hij aan het werk was en toen besloot eten te kopen aan de Bolletriestraat. Op een gegeven moment stapten twee mannen uit een voertuig, die hem daar meteen hebben aangevallen.

Het slachtoffer heeft met de daders geworsteld, waarbij hij door een van hen is gestoken in zijn linker bovenbeen. Vervolgens rukte een van de verdachten een oorbel van hem weg. Daarna verlieten ze de plaats in hun auto.

Na de overval keerde het slachtoffer terug naar zijn werkplek, vanwaar hij de Surinaamse politie heeft ingeschakeld.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.