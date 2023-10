Saeri gestopt met voedingslevering arrestanten: eist 100.000 SRD van staat

Saeri een van de voedingsleveranciers van de staat is sedert zaterdag gestopt met het leveren van voeding voor arrestanten van Flora, strafzitting en alle cellenhuizen in het oosten in Suriname. Dit bevestigt hoofd Dienst Toezicht Cellenhuizen (DTZ), inspecteur van politie G. Arupa tegenover de redactie van Waterkant.Net.

Volgens Arupa heeft Saeri aangeven dat ze door hun financiële middelen heen zijn. Ze hebben daarom geëist dat de staat 100.000 SRD op hun rekening stort om hun diensten verder voort te zetten.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er maandagmorgen een kleine opstand is uitgebroken in het cellenhuis van Flora. De reden is dat ze al enkele dagen geen voeding hebben gehad van de overheid. Anderen die voeding van huis uit krijgen moeten delen met medearrestanten.

Daarnaast verneemt de redactie dat de arrestanten af en toe niet beschikken over water en elektra. “We hebben soms geen water en stroom en als er water is, dan is het vies (bruin), je kunt het niet gebruiken om bijvoorbeeld te drinken. En als je daarmee baad jeukt je lichaam”, vertelde een arrestant van Flora op de strafzitting.

Op de strafzitting zaten arrestanten te beven van honger; ze hebben vandaag geen eten gehad.