Poging tot inbraak in kantoor O.S. Apoera

In het kantoor van O.S. Apoera in het westen van Suriname is gepoogd in te breken. Het kozijn van de deur is geforceerd en er is geprobeerd die open te breken. Het is de verdachte(n) niet gelukt de deur open te krijgen, waardoor er niets is buitgemaakt.

De politie kreeg de melding van een poging tot diefstal op de school en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst troffen de wetsdienaren het schoolhoofd aan, die verklaarde dat onbekende(n) het kozijn van zijn kantoordeur hebben geforceerd en de deur probeerde open te breken.

De politie heeft de aangifte opgenomen en heeft de zaak in onderzoek.

Kort nadat de grote schoolvakantie was ingeluid, waren er negen laptops met bijbehorende chargers gestolen uit het ICT-lokaal van VOJ-Apoera. De deur van het lokaal was daarbij forceerd om de daad te plegen.