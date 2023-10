Bejaarde vrouw (80) op klaarlichte dag in woning overvallen en beroofd

Een 80-jarige vrouw is maandag op klaarlichte dag in haar woning aan de Commissaris Weythingweg in Suriname door twee criminelen overvallen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer met haar zoon op het adres woont. Haar zoon vertrok vanochtend naar het werk. De vrouw stond op en was bezig haar tanden te poetsen toen de overvallers haar woning binnendrongen.

Op een gegeven moment werd ze vastgegrepen door de gemaskeerde mannen, die gekleed gingen in het zwart. Ze waren niet gewapend. De overvallers haalden alles in het huis overhoop. Er is daarbij ook een jachtgeweer van haar zoon uit de woning weggenomen.

Na de daad zijn de daders via het achtererf het weiland opgerend. De politie van Leiding 9A was ter plaatse voor onderzoek.

Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.