Alleenstaande man dood aangetroffen in woning

De politie in Suriname kreeg vanmorgen rond 07.45u een melding dat een man dood was aangetroffen in zijn woning aan de Gajadienweg. De bewoner werd levenloos in een plas bloed aangetroffen.

De familie van de man maakte zich zorgen omdat ze geen contact met hem konden maken. Ze gingen naar de woning waar hij niet open deed. Zie besloten de deur te forceren en toen ze binnen waren ontdekten ze de man liggend in een plas bloed.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld waarna ook een ambulance ter plaatse kwam. Het ambulancepersoneel constateerde dat de man geen teken van leven vertoonde.

Er lijk geen sprake te zijn van een misdrijf. Vermoedelijk heeft de man een epileptische aanval gekregen en is hij daarbij gevallen. Waarschijnlijk heeft hij zijn hoofd gestoten met het noodlottig gevolg.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.