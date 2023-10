Lichaam aangetroffen in Surinamerivier; vermoedelijk van man die sprong van brug

in het water van de Suriname rivier is zaterdagmorgen ter hoogte van Yokohama Trading, een ontzield lichaam aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat het gaat om het lichaam van de man die donderdagavond van de Wijdenboschbrug sprong.

 

Donderdagavond liet een man zijn voertuig onbeheerd achter op de Bosjebrug en sprong daarna in de rivier. Na twee dagen werd zijn lijk aangetroffen en daarna geborgen uit de rivier. De personalia van de overledene zijn nog onbekend.

De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).