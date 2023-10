Politieman in verkrachtingszaak op verzoek van advocaat in vrijheid gesteld

De brigadier van politie S.S. die ervan verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarig meisje in Nickerie, is donderdag op verzoek van zijn advocaat Chandra Algoe in vrijheid gesteld. De politieagent ontkent alle beschuldigingen.

In verband met het onderzoek was hij op woensdag 27 september door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, nadat de moeder in maart aangifte had gedaan. De raadsvrouw heeft op twee verschillende momenten verzoek tot invrijheidstelling gedaan. De rechter-commissaris heeft het eerste verzoek afgewezen. Algoe ging hiertegen in opdracht van haar cliënt in beroep bij het Hof. Gisteren heeft het Hof het invrijheidstellingsverzoek van de raadsvrouw toegewezen.

De moeder van het slachtoffer deed in maart van dit jaar aangifte van verkrachting, tegen deze politieman. Naar zeggen van de vrouw deed de wetsdienaar de woning van de vrouw aan, aangezien hij op het achter perceel aan tuinbouw doet en om de twee dagen zijn gewassen controleerde. Tijdens afwezigheid van de vrouw vorig jaar, zou S.S. haar toen 12-jarige dochter seksueel hebben misbruikt.

Uit vrees vertelde het meisje haar moeder niets, totdat zij in de maand maart 2023 tot ontdekking kwam dat haar dochter zes maanden in verwachting was. Toen de moeder op 27 september 2023 wederom niet thuis was, zou de politieman zich weer schuldig hebben gemaakt aan het strafbare feit. Na de aangifte werd hij opgespoord, aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Nieuw Nickerie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie was de politieman hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Volgens Algoe is er sprake van een één tegen één verklaring. Daarnaast heeft de moeder van het minderjarige meisje pas in maart aangifte gedaan nadat ze ontdekte dat haar dochter in verwachting was. Gebleken is dat ze in verwachting was van iemand anders.

Volgens de aangeefster is de dochter in 2022 toen ze nog 12 jaar was verkracht door de politieman. “Waarom heeft ze niet om hulp geroepen, want er wonen 19 personen in het huis”, vroeg Algoe zich af. Bovendien wonen de ouders van de politieman 5 meter verwijderd van de woning van de ouders van het slachtoffer.

De raadsvrouw vroeg het gerechtshof waarom het OM pas na twee maanden na verhoor van de politieman nodig acht om hem in verzekering te stellen. Bovendien is er geen ander bewijs dan de verklaring van het meisje. “Mijn cliënt ontkent de beschuldigingen met klem”, aldus Algoe.

Op basis van de aangevoerde argumenten werd de politieman donderdag door het Hof in vrijheid gesteld.

In deze zaak is ook een burger aangehouden en in verzekering gesteld. Het meisje was in verwachting van deze man R.H.. Ze is intussen ook bevallen.