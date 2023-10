Crimineel overvalt vrouw thuis en slaat haar met houwer op rug

Een zeer brutale rover heeft donderdagmorgen een 53-jarige vrouw in haar woning aan de Nieuw Charlesburgweg in Suriname overvallen en met een houwer geslagen op haar rug.

In gesprek met Waterkant.Net zegt het slachtoffer dat ze bezig was te dweilen toen een man op een bromfiets kwam aanrijden. Hij knoopte een gesprek aan met de vrouw en vroeg haar of er een perceel te koop is. Plotseling viel hij de vrouw van achteren aan met een houwer.

Daarna sloeg hij de vrouw ook nog met zijn vuist in haar gelaat. Uit haar slaapkamer pakte hij vervolgens 1.200 Surinaamse dollars weg. Hij vroeg daarna om meer geld. Het slachtoffer hield de rover voor dat ze geld en sieraden buiten haar woning heeft bewaard.

De rover liep daarna met de 53-jarige vrouw naar buiten. Bij die gelegenheid lukte het haar, om zich uit handen van de rover te rukken. Ze rende de straat op en riep om hulp. Op dat moment kwam de buurman thuis aan, die haar hulp bood.

De rover sprong snel op zijn bromfiets en reed weg. Volgens de aangeefster maakte de dader het geld uit haar klerenkast buit. “Hij was niet alleen. Er waren nog twee op straat”, aldus het slachtoffer.

Bij onderzoek bleek dat de daders ook thuis bij de buurman hebben ingebroken. Ze maakten bij hem 5.000 SRD buit. Volgens de aangeefster is een van de verdachten aangehouden door politie Munder.