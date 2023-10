Zoon politieman schiet met wapen van vader op tegenstander

De politie in Suriname heeft afgelopen week twee mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Bij een ruzie zou een van hen schoten hebben gelost aan Meursweg.

Uit het politionele onderzoek blijkt dat de 22-jarige J.M. met het dienst vuistvuurwapen van zijn vader die politieman is, schoten heeft gelost in de richting van een buurtbewoner tevens collega W.P. (29). Dit gebeurde nadat W. thuis bij J. was geweest met een jachtgeweer. Dit blijkt uit verklaring van J.

Vernomen wordt dat beide mannen werkzaam waren voor een bedrijf te Para. J. zou zijn baas hebben getipt over diefstallen binnen het bedrijf. Hij vertelde dat W. accu’s zou hebben weggenomen. Op grond hiervan was W. door zijn werkgever ontslagen. Zijn werkgever gaf door dat J. de tip over de diefstal aan hem had doorgegeven.

Nadat W. dit hoorde ging hij verhaal halen bij J. Ze kregen ruzie hierover en bedreigden elkaar met de dood. De dag na de ruzie ging W. thuis bij J. aan de Meursweg, waarbij J. het dienst vuistvuurwapen van zijn vader pakte en in de richting van W. heeft geschoten. De vader was op dat moment niet thuis.

J. verklaarde bij de politie dat ook W. gewapend was met een jachtgeweer met afgezaagde loop. Hij kwam op hem af met het geweer. Nadat hij op W. had geschoten rende die het bos in waar hij het jachtgeweer zou hebben verstopt.

Beide mannen zijn door de politie van Rijsdijk aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het jachtgeweer is niet gevonden. Omdat W. voor confrontatie thuis bij J. is geweest en mogelijk gewapend was is ook hij in opdracht van het OM in verzekering gesteld.