Vrouw beëindigt relatie en gaat ervandoor met geld en sieraden van ex-man

De Surinaamse politie heeft afgelopen zaterdag een vrouw aangehouden nadat haar ex-man aangifte tegen haar had gedaan van verduistering. De vrouw had de relatie tussen de twee plotseling beëindigd en is er daarna vandoor gegaan met geld en sieraden van de man, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De benadeelde G.C. is gouddelver van beroep had naar zeggen vier jaar een liefdesrelatie met de vrouw. Aangezien hij vanwege zijn werk vaker in het binnenland vertoeft, vertrouwde hij haar toe om zijn zaken voor hem in orde te maken. Ook gaf hij de vrouw steeds wanneer hij naar de stad kwam geld om voor hem te gaan storten op de bank en was er ook een regeling getroffen met de bank waar hij zijn sieraden kon bewaren.

Zonder enige reden belde de verdachte S.N. hem een dag op, waarbij zij hem voorhield de relatie te beëindigen. Op grond daarvan maakte hij een afspraak met haar om zijn geld en sieraden voor hem weg te halen, maar zij liet niks van zich horen.

Steeds wanneer de aangever haar belde had S.N. een ander verhaal en op een bepaald moment was de vrouw niet meer bereikbaar. Hierdoor deed hij aangifte tegen zijn ex-vrouw. De verdachte werd opgespoord en vervolgens op 30 september 2023 in de kraag gevat.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte S.N. door de politie ingesloten in het vrouwencellenhuis te politiebureau Geyersvlijt.