Tsang pleit voor wetgeving om verkoop van stemmen zwaar af te straffen

NDP-parlementariër Stephen Tsang concludeert dat met de introductie van een landelijk evenredigheidsstelsel bij de verkiezingen in 2025, de deuren wagenwijd open staan voor politieke partijen om stemmen van kiezers te kunnen kopen. Ook kan er geld worden betaald om het stemgedrag van kiezers te kunnen beïnvloeden.

“Immers iedere stem is nu evenveel waard. Criminelen en drugsdealers kunnen zich op deze manier relatief makkelijk inkopen in een regering. Met om en bij 300.000 kiesgerechtigden kun je met een slordige 3 miljoen SRD, omgerekend 7 miljoen US dollars, jezelf verzekeren van een positie in de regering”, benadrukte de NDP’er maandag tijdens de behandeling van de nieuwe Kiesregeling in De Nationale Assemblee (DNA).

Met het oog op de olie en gas-inkomsten stelt Tsang dat er hele grote belangen in het vooruitzicht zijn. Het zou dus niet ondenkbaar moeten zijn als criminelen of zelfs vreemde mogendheden over kunnen gaan tot omkoping. Hij stelde daarom voor dat er wetgeving wordt gemaakt die het verhandelen, opkopen, verkopen, aanbieden en aannemen van geld of waardevolle spullen ter beïnvloeding van het stemgedrag, strafbaar stelt.

“Ik stel voor dat we zeer zware straffen hiertegen opnemen om zulke praktijken te ontmoedigen. Je zou het zelfs kunnen brengen onder de categorie landverraad”, aldus de politicus.

De NDP’er stelt ook voor om het stemhokje zodanig in te richten dat er geen foto’s of video’s in het stembiljet gemaakt kunnen worden. Met zo een foto of video kan iemand gemakkelijk zijn ‘beloning’ gaan halen. Een optie is om het stemhokje slechts tot borsthoogte dicht te maken, zodat alleen het gezicht van de kiezer ten allen tijde zichtbaar is.

“De stemming moet geheim blijven”, aldus de volksvertegenwoordiger