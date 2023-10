Politie waarschuwt voor drogeren via drankjes met vloeibare ‘Pikachu’

De Surinaamse politie heeft afgelopen week een waarschuwing naar buiten gebracht in verband met het gebruik van vloeibare MDMA onder de naam ‘Pikachu’, in Suriname ook wel bekend als vloeibare ‘Sukru’.

Deze drugssoort heeft verschillende kleuren en wordt verhandeld in kleine plastic buisjes (foto).

Volgens de politie is het gebruik van Pikachu veelal onder jongeren en jongvolwassenen populair tijdens feesten of bij bepaalde gelegenheden. Het effect hiervan is, dat de mensen in een roes komen te verkeren terwijl seksuele driften worden gestimuleerd.

De politie krijgt vaker gevallen waarbij kwaadwilligen opzettelijk Pikachu in dranken, wijnflessen en cocktails van mensen doen, die zich hiervan niet bewust zijn. Het gevolg hiervan is dat de kwaadaardige persoon met deze drug sterke seksuele driften opwekt bij het slachtoffer waardoor het slachtoffer seksueel wordt misbruikt en erger nog in vereniging.

De politie vraagt de gemeenschap om meer dan ooit op te letten op zijn/haar drank tijdens het feesten. Ook om niemand in de gelegenheid te stellen om drank en/of voeding voor hem/haar te laten zetten.

Verder zal er hard worden opgetreden tegen een ieder die in bezit is van deze levensgevaarlijke drug en opzettelijk een andere drogeert. Tegen degenen die worden betrapt op het verkopen van Pikachu zullen er strenge maatregelen worden genomen.