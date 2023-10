Zes personen dakloos door verwoestende brand

Bij de verwoestende brand, die vanmiddag een hoogbouw woning aan de Mijnhooplaan in Suriname in de as heeft gelegd, zijn zes personen dakloos geworden. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de eigenares met haar drie kinderen boven woonde. Ze had de benedenwoning verhuurd aan een moeder die met haar 20-jarige dochter daar verbleef.

Ten tijde van de brand was de verhuurder niet thuis. De huurder gaf aan dat ze met haar dochter was, toen ze plotseling hitte opmerkte. Ze kwamen naar buiten en zagen tot hun schrik dat de bovenwoning in brand stond. Moeder en dochter konden zich snel veiligstellen.

De Surinaamse brandweer rukte snel uit naar de locatie en deed haar uiterste best om het vuur onder controle te krijgen. Ondanks hun inspanningen kon het afbranden niet worden voorkomen en resulteerde dit in de complete verwoesting van de hoogbouw woning en de inboedel.

Pinas zegt dat twee naastgelegen panden schroeischade hebben opgelopen door de hevige vlammenzee. Van een voertuig dat in de omgeving van de woning was geparkeerd, zijn de ruiten door de hitte gesprongen.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend en zal worden onderzocht door de autoriteiten.