Van Dijk-Silos: “Wij zijn helemaal onvolwassen om onze president rechtstreeks te kiezen”

Suriname is volgens de jurist, oud-minister en oud-OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos nog lang niet ready om rechtstreekse presidentverkiezingen te houden. Zij verwacht verschrikkelijke rellen indien dat toch gebeurd.

“Met de ras sentimenten die er nog bestaan kan je niet op rationele gronden een president kiezen vanuit één van de volkeren. Wij zijn helemaal onvolwassen om onze president rechtstreeks te kiezen. Daarom sta ik nog steeds achter het feit dat de president door De Nationale Assemblee wordt gekozen”, zei Van Dijk-Silos zondag in een interview op Gold FM radio.

De parlementsverkiezingen in Suriname worden over 19 maanden gehouden. De Nationale Assemblee zal maandag 2 oktober een aanvang maken met de behandeling van de nieuwe Kiesregeling welke moet resulteren in een landelijke evenredigheidsstelsel.

De gewezen Justitieminister stelt dat zeker voor de komende tien jaren het niet nodig is te werken aan het rechtstreeks kiezen van de president van de republiek Suriname. Voor nu moet er vooral gewerkt worden aan natievorming, waarbij alle volkeren één zijn. Daar zal haar beweging ‘Passie voor Suriname’ zeker naar toe werken. Daarnaast moeten politieke partijen ophouden om racisme te voeren.

“Dat we moeten gaan naar verscheidenheid in eenheid. Als we het multi-etnisch vraagstuk van dit land rationeel benaderen, dan lukt het ons wel zeker over tien jaren. Dat we elkaar hebben geaccepteerd”, aldus Van Dijk-Silos.

Van Dijk-Silos verwijst naar de Verenigde Staten als voorbeeld, waar de strijd steeds volgens haar gaat tussen ‘the blacks and the whites’. Het verschil volgens haar is wel dat de VS in de periode van oud-president Barack Obama al ready was voor een verandering, waardoor de poging wel gewaagd kon worden om presidentskandidaat van een andere etniciteit naar voren te schuiven. Hadden ze dat misschien in de jaren zeventig gedaan, dan was deze kandidaat volgens haar zeker doodgeschoten.