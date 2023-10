Straatrover steekt man op klaarlichte dag voor een winkel en slaat op de vlucht

Een 32-jarige man in Suriname is zondag gewond geraakt toen hij op klaarlichte dag overvallen werd door een straatrover. Dit gebeurde rond 13.00u in de middag voor een winkel aan de Kankantriestraat in Paramaribo.

Tijdens de beroving werd het slachtoffer met een scherp voorwerp in zijn rug verwond. De verdachte maakte een geldbedrag in SRD buit en vluchtte in onbekende richting.

Het slachtoffer ging daarna huiswaarts, maar zijn verwonding was van dien aard dat de gealarmeerde politie de ambulance inschakelde. Het slachtoffer werd thuis door de ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische hulp.

Aan de aanhouding van de verdachte wordt hard gewerkt. De politie heeft de zaak in onderzoek.