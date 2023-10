Man steekt woning in brand na ruzie met vrouw

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend Gregory K. aangehouden, omdat hij zijn woning waar hij met zijn partner woonde in brand heeft gestoken.

Volgens de vrouw was ze in de nacht van zaterdag op zondag naar de Surinaamse politie gestapt om aangifte tegen haar man te doen. Ze hadden ruzie waarbij de man haar met de dood bedreigde.



Terwijl de vrouw zich op het politiebureau bevond stak de man de slaapkamer van de woning te Stafdorp in Moengo in brand. Het betreft een laagbouw woning die geheel van steen is opgetrokken.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.