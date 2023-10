Kleuters zwaargewond bij aanrijding Martin Luther Kingweg

Bij een zware aanrijding zondagavond tussen een pick-up en een personenwagen aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, zijn meerdere gewonden gevallen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er vier slachtoffers zijn waaronder twee kleuters. Allemaal zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De kleuters zijn zwaargewond.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. De pick-up is in de trens langs de weg terechtgekomen en de personenwagen is helemaal aan de andere kant in het bosschage beland.

Beide wagens zijn zwaar gehavend en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.