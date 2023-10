Kanapé adviseert Belfort om eigen fractie in DNA op te richten

De fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, stoort zich aan de kritiek vanuit fractiegenoot Edward Belfort. “Als hij vindt dat hij geen ABOP’er meer is, laat hij een brief sturen naar de voorzitter. Dan is hij geen lid meer van de partij en onze fractie. Dan mag hij zijn eigen fractie gaan vormen”, zei Kanapé in een interview op Culturu tv.

Kanapé plaatst ook vraagtekens bij de performance van Belfort als volksvertegenwoordiger. Zo stelt hij dat Belfort in De Nationale Assemblee van Suriname alleen maar de president, vicepresident en het ministerie van Justitie en Politie bespreekt. “Andere dingen bespreekt hij niet. Hij zit ook in geen enkele commissie die het werk van De Nationale Assemblee moet doen. Hij doet niet eens DNA-werk”, aldus de politicus.

Volgens Kanapé kan Belfort het niet verwerken dat hij uit de App-groep van de fractie is gehaald. “Wij zijn broers en we moeten uit hetzelfde bord eten. Maar als je hetzelfde vork, waarmee we moeten eten, pakt en in mijn oog wilt steken, dan hoeven we niet om dezelfde eettafel te zitten. So a libi de”, benadrukt hij.

Volgens de ABOP-fractieleider moeten personen zaken uitpraten wanneer zij het oneens zijn met iets. “Maar je zit niet rond te bazuinen in de wereld alsof alla den sma nanga suma i ben sdon nyan alla den yari tron didibri. Als we het niet konden uitpraten, dan waren we geen broers of vrienden van elkaar”, aldus de politicus. Hij stelt zijn partijvoorzitter tevens vicepresident, Ronnie Brunswijk, dankbaar te zijn dat die zich tot nu toe niet echt heeft uitgelaten over de uitlatingen van Belfort.

Belfort levert al geruime tijd kritiek over het feit dat hij weinig spreektijd in het parlement krijgt. Kanapé vindt deze opmerking onterecht en stelt dat Belfort zijn kiek ergens anders mag gaan nemen.

“Het gaat er niet om dat wij zijn spreektijd inperken, want hij spreekt niet op andermans tijd in De Nationale Assemblee. Belfort spreekt op de tijd van de ABOP. Dus elke seconde dat hij in DNA gebruikt, is ABOP-spreektijd. Hij mag zijn werk naar eer en geweten doen. Ik ga me tijd niet besteden om de hele dag over hem te praten”, aldus de ABOP-fractieleider.

Belfort heeft recent aangegeven dat hij bij de komende verkiezingen op de lijst zal staan van ‘A Nyun Sranan’.